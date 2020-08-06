Оригинальное представление воспитанника харьковского футбола

До сих пор видеопредставление новичков в украинском футболе практически никогда не практиковалось.

И, вот, черниговская "Десна" представила видеороликом своего новичка - 19-летнего поузащиника Михаида Мудрика.

"Десна" арендовала Мудрика у донецкого "Шахтера", которому принадлежит этот футболист.

Михаил Мудрик родом из Краснограда Харьковской области. Начинал он футбольный путь в академии харьковского "Металлиста".





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