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Оригинальное представление воспитанника харьковского футбола
До сих пор видеопредставление новичков в украинском футболе практически никогда не практиковалось.
И, вот, черниговская "Десна" представила видеороликом своего новичка - 19-летнего поузащиника Михаида Мудрика.
"Десна" арендовала Мудрика у донецкого "Шахтера", которому принадлежит этот футболист.
Михаил Мудрик родом из Краснограда Харьковской области. Начинал он футбольный путь в академии харьковского "Металлиста".
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