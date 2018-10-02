Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:52
Просмотров: 100

Осуществлена предсмертная мечта 94-летнего футбольного фана

Осуществлена предсмертная мечта 94-летнего футбольного фана

В перерыве матча четвертой английской лиги между «Ноттс Каунти» и «Кру Александра» произошел трогательный момент.

На поле выехала коляска с 94-летним Роем Прентисом. Мужчина страдает от прогрессирующей деменции. Он мечтал о том, чтобы забить гол за «Ноттс Каунти» до того, как умрет.

Прентису помогли встать. Он надел специально выпущенную для него футболку с именем «Рой» и номером 94 на спине. Пенсионер сам установил мяч на 11-метровую отметку и с помощью молодого человека, поддерживавшего его за спину, ударил в направлении ворот.

Мальчик на ленточке прыгнул в другую сторону, а мяч закатился в сетку.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: футбол

Читайте ещё:

Масовою сутичкою закінчився футбольний матч в Люботині. ФОТО. ВІДЕО
Сегодня 07:52    185
Мяч рикошетом от головы арбитра залетел в ворота. Гол засчитан
01.10.2018 17:19    154
Курьезный автогол вратаря
01.10.2018 17:00    110
Футбольный клуб "Арсенал-Киев" представил нового главного тренера
01.10.2018 15:12    80
Ярмоленко хочет вернуть себе отобранный гол
30.09.2018 13:49    150
Гол при невероятной траектории полета мяча
29.09.2018 16:12    267
Роналдо коряво заговорил по-русски
29.09.2018 13:06    175
"Карпаты" - "Шахтер" - 1:6. 10-й тур в украинской Премьер-Лиге начался с разгрома
29.09.2018 11:53    95
Гол с центра поля
28.09.2018 14:32    136
Определена страна, которая примет футбольный Евро-2024
27.09.2018 18:22    248
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 