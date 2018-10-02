Осуществлена предсмертная мечта 94-летнего футбольного фана

В перерыве матча четвертой английской лиги между «Ноттс Каунти» и «Кру Александра» произошел трогательный момент.

На поле выехала коляска с 94-летним Роем Прентисом. Мужчина страдает от прогрессирующей деменции. Он мечтал о том, чтобы забить гол за «Ноттс Каунти» до того, как умрет.

Прентису помогли встать. Он надел специально выпущенную для него футболку с именем «Рой» и номером 94 на спине. Пенсионер сам установил мяч на 11-метровую отметку и с помощью молодого человека, поддерживавшего его за спину, ударил в направлении ворот.

Мальчик на ленточке прыгнул в другую сторону, а мяч закатился в сетку.





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