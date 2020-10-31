Папа Гуйє забив гол у дебютному матчі за харківський «Метал»

Харківський футбольний клуб «Метал» здобув впевнену виїзну перемогу над «Балканами».

Сьогодні, 30 жовтня, харківський «Метал» проводив матч дев'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги у групі «Б». Підопічні Олександра Кучера на виїзді зустрічалися з «Балканами» з села Зоря Одеської області. У стартовому складі вийшов екс-гравець «Металіста» і «Дніпра» Папа Гуйє, для якого це була перша гра в футболці «Металу».

Свій дебют сенегальцю вдалося відзначити забитим голом. На 26-й хвилині після подачі кутового м'яч опинився у Гуйє, який точно пробив у ближній кут – 0:1. А через шість хвилин харків'яни подвоїли свою перевагу. Володимир Танчик віддав передачу на Руслана Фоміна, який з близької відстані переграв голкіпера суперника – 0:2.

У другому таймі «Балкани» відіграли один гол, але на 76-й хвилині харків'янам вдалося повернутися собі перевагу в два м'ячі завдяки голу Віталія Федоріва, який і встановив остаточний рахунок зустрічі – 1:3.

Після цієї перемоги «Метал» набирає 25 очок, продовжуючи лідирувати у першості. Харків'яни на вісім залікових балів випереджають найближчого переслідувача сімферопольську «Таврію», яка має гру в запасі.

Наступний матч «Метал» проведе через тиждень, 6 листопада. Харків'яни вдома прийматимуть запорізький «Металург».

Источник: slk.kh.ua

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