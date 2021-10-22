Папа Гуйе объявил о завершении спортивной карьеры

Сенегальский футболист Папа Гуйе, выступавший с 2006 по 2015 гг. за харьковский "Металлист", официально завил о завершении своей карьеры.

Официальный сайт "Металлиста" приводит такие слова Папы Гуйе:

"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам «Металлиста», со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце. Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный".

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