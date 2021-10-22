Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:31
Просмотров: 109

Папа Гуйе объявил о завершении спортивной карьеры

Папа Гуйе объявил о завершении спортивной карьеры

Сенегальский футболист Папа Гуйе, выступавший с 2006 по 2015 гг. за харьковский "Металлист", официально завил о завершении своей карьеры.

Официальный сайт "Металлиста" приводит такие слова Папы Гуйе:

"Пришло время объявить о завершении карьеры футболиста. Благодарен всем болельщикам «Металлиста», со стороны которых всегда чувствовал любовь и поддержку. За эти годы Харьков стал моим домом и навсегда закрепился в моем сердце. Где бы я ни был, всегда останусь преданным болельщиком этого клуба Рад, что мне довелось поработать под руководством таких сильных тренеров, как Мирон Маркевич и Виталий Кварцяный".

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 