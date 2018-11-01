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Папа Гуйе, проведший лучшие годы в харьковском "Металлисте", стал игроком львовских "Карпат"
34-летний сенегальский футболист Папа Гуйе подписал контракт со львовскими "Карпатами".
Папа Гуйе, играющий на позиции центрального защитника, будет выступать в "Карпатах" под 19-м номером.
Контракт подписан до конца сезона.
С 2006 по 2015 годы Папа Гуйе выступал за харьковский "Металлист" и стал в состоаве "Металлиста" 8-кратным бронзовым призером чемпионата Украины.
Темы: футбол
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