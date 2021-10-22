Сегодня 10:25
Просмотров: 116
Первая победа луганской "Зари" в Лиге Конференций
После поражений в двух стартовых турах групповой стадии Лиги Конференций футболисты луганской "Зари" сумели в Болгарии переиграть софийский ЦСКА.
Матч завершился победой "Зари" - 1:0.
Автором победного гола стал иранский легионер украинской команды Аллахъяр Сайядманеш.
В другом матче 3-го тура группы "С", где выступает "Заря", норвежский "Буде-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому" - 6:1.
После трех туров у "Буде-Глимта" 7 очков, "Ромы" - 6, "Зари" - 3, ЦСКА - 1.
Темы: футбол
Загрузка...