Первая победа луганской "Зари" в Лиге Конференций

После поражений в двух стартовых турах групповой стадии Лиги Конференций футболисты луганской "Зари" сумели в Болгарии переиграть софийский ЦСКА.

Матч завершился победой "Зари" - 1:0.

Автором победного гола стал иранский легионер украинской команды Аллахъяр Сайядманеш.

В другом матче 3-го тура группы "С", где выступает "Заря", норвежский "Буде-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому" - 6:1.

После трех туров у "Буде-Глимта" 7 очков, "Ромы" - 6, "Зари" - 3, ЦСКА - 1.

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