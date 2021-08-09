Первая победа "Волчанска" во Второй лиге украинского футбола

Дебютант Второй лиги ФК "Волчанск" одержал крупную победу.

В третьем туре подопечные Андрея Березовчука принимали в Харькове одесскую команду "Реал Фарма" и одержали крупную победу - 4:1.

В первом тайме игрок "Волчанска" Станислав Демкив сделал голевой дубль и еще один гол забил Дмитрий Пентелийчук. Во втором тайме Егор Коваленко, реализовав пенальти, сделал счет 4:0. А затем еще один футболист "Волчанска" Евгений Радченко забил автогол.

Это первая победа "Волчанска" во Второй лиге. Набрав 4 очка, команда идет пока на 10-м месте.





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