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Первая победа "Волчанска" во Второй лиге украинского футбола
Дебютант Второй лиги ФК "Волчанск" одержал крупную победу.
В третьем туре подопечные Андрея Березовчука принимали в Харькове одесскую команду "Реал Фарма" и одержали крупную победу - 4:1.
В первом тайме игрок "Волчанска" Станислав Демкив сделал голевой дубль и еще один гол забил Дмитрий Пентелийчук. Во втором тайме Егор Коваленко, реализовав пенальти, сделал счет 4:0. А затем еще один футболист "Волчанска" Евгений Радченко забил автогол.
Это первая победа "Волчанска" во Второй лиге. Набрав 4 очка, команда идет пока на 10-м месте.
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