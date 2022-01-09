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Первое поражение в сезоне команды Сергея Реброва

Первое поражение в сезоне команды Сергея Реброва

13-й тур чемпионата ОАЭ по футболу вышел несчастливым для «Аль-Айна», главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров.

«Аль-Айн» играл против «Шарджи» и проиграл 0:2. Причем этот счет установился уже к 18-й минуте матча. Оба гола были забиты после розыгрыша стандартных положений — штрафного и углового. Отличились бразильские легионеры «Шарджи» Кайо и Луан Перейра.

Этим матчем «Аль-Айн» завершил первый круг чемпионата Объединённых Арабских Эмиратов. Подопечные Сергея Реброва набрали в 13-ти матчах 30 очков и идут в турнирной таблице на 1-м месте.


Агентство Телевидения Новости

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