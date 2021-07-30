Сегодня 10:56
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Первый финалист определился благодаря единственному голу на исходе основного времени
Судьбоносный гол.
В решающую стадию вошел 26-й розыгрыш самого престижного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) - Золотого Кубка КОНКАКАФ.
В полуфинале между сборными США и Катара (Катар выступает в этом турнире в соответствии с договором между Азиатской конфедерацией футбола и КОНКАКАФ) единственный гол был забит на 26-й минуте матча.
Отличился футболист сборной США – Гьяси Зардес. 1:0, и сборная США в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.
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