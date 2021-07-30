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Первый финалист определился благодаря единственному голу на исходе основного времени

Первый финалист определился благодаря единственному голу на исходе основного времени

Судьбоносный гол.

В решающую стадию  вошел 26-й розыгрыш самого престижного турнира для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) - Золотого Кубка КОНКАКАФ.

В полуфинале между сборными США и Катара (Катар выступает в этом турнире в соответствии с договором между Азиатской конфедерацией футбола и КОНКАКАФ) единственный гол был забит на 26-й минуте матча.

Отличился футболист сборной США – Гьяси Зардес. 1:0, и сборная США в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.


Агентство Телевидения Новости

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