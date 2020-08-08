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Первый матч киевского «Динамо» под руководством Луческу. Первая победа

Первый матч киевского «Динамо» под руководством Луческу. Первая победа

Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу в поисках оптимального состава.

«Динамо» провело первый контрольный поединок непродолжительного летнего межсезонья. Соперником был представитель Второй лиги «Верес» (Ровно).

Подопечные Луческий провели два тайма разными составами. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «Динамо». В первом тайме забивали Дуэлунд и Супряга, во втором – де Пена.


Агентство Телевидения Новости

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