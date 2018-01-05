Сегодня 16:53
Просмотров: 109
Первый номер украинского мужского тенниса не сумел пробиться в полуфинал турнира в Брисбене
Украинский теннисист Александр Долгополов на трунире ATP Brisbane International в Австралии не прошел четвертьфинальную стадию.
В четвертьфинале Долгополов встречался с австралийцем Ником Кирьосом и устпил хозяину кортов в трех сетах.
Украинский теннисист уверенно выиграл первую партию - 6:1, однако уступил в двух последующих - 3:6, 4:6 и прекратил борьбу за трофей.
Загрузка...