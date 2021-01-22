Первый в сезоне подиум для украинского биатлона в Кубке мира

На 7-м этапе розыгргрыша Кубка мира по биатлону сезона 2020/21 гг. в итальянском Антхольце украинка Юлия Джима единственная из 95-ти участниц индивидуальной гонки на 15 км поразила все 20 мишеней.

Снайперская стрельба позволила Джиме занять 2-е место в этой гонке. Юлия уступила 43.7 секунды победительнице - австрийке Лизе Терезе Хаузер. При этом у Хаузер была одна штрафная минута.

До этой гонки у украинских биатлонистов и биатлонисток не было призовых мест на этапах Кубка мира нынешнего сезона.





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