Пять сломанных рёбер и проколотое лёгкое. Ужасная травма в спортивном бою

Удар ногой с разворота привёл к тяжелейшим последствиям.

На турнире по смешанным единоборствам Bellator 274 в американском Анкасвилле в одном из боев дрались американец Ченси Ренкаунтри и Андрей Корешков из России.

Через 30 секунд после начала поединка прошел удар Корешкова с разворота ногой. Его соперник упал и, как оказалось, очень серьезно травмировался.

У Ренкаунтри диагностирован перлом пяти рёбер. При этом еще и обломок ребра проколол лёгкое Ренкаунтри.

В ближайшее время американского бойца ждет хирургическая операция.

Агентство Телевидения Новости