21.02.2022 16:58
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Пять сломанных рёбер и проколотое лёгкое. Ужасная травма в спортивном бою
Удар ногой с разворота привёл к тяжелейшим последствиям.
На турнире по смешанным единоборствам Bellator 274 в американском Анкасвилле в одном из боев дрались американец Ченси Ренкаунтри и Андрей Корешков из России.
Через 30 секунд после начала поединка прошел удар Корешкова с разворота ногой. Его соперник упал и, как оказалось, очень серьезно травмировался.
У Ренкаунтри диагностирован перлом пяти рёбер. При этом еще и обломок ребра проколол лёгкое Ренкаунтри.
В ближайшее время американского бойца ждет хирургическая операция.
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