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10.01.2018 16:55
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Планы харьковского "Гелиоса" на зимнее межсезонье

Планы харьковского Гелиоса на зимнее межсезонье

Стал известен план подготовки харьковского футбольного клуба первой лиги "Гелиос" к весенней части сезона 2017/18 гг.

Отпуск у подопечных нового главного тренера команды Игоря Рахаева завершится 15 января. Два дня уйдет у футболистов на медицинское обследование. Начиная с 17-го числа, они начнут полноценную зимнюю подготовку.

Пройдет она в три цикла. Два первых этапа работы продолжительностью по восемь дней каждый будут проведены в родном Харькове. Утренние занятия в тренажерном зале будут совмещаться с вечерними тренировками на поле. На домашний период подготовки к весне у "Гелиоса" намечено проведение трех контрольных спаррингов. Их точные даты проведения и соперники еще уточняются.

7 февраля "солнечные" отправятся в Турцию, где до 7 марта проведут третий цикл подготовки. В рамках пребывания на средиземноморском побережье игроки "Гелиоса", по традиции, будут как тренироваться, так и проводить спарринги. Полная ясность с графиком товарищеских матчей в Турции будет ближе к вылету команды на сбор.

По прилету в Харьков команда начнет непосредственную подготовку к стартовому туру весенней части первенства. Напомним, согласно календарю, официально вторая часть сезона должна будет стартовать 18 марта поединками 23 тура. "Гелиос" ждет выездной матч с ахтырским "Нефтяником-Укрнефть".

 

Агентство Телевидения Новости

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