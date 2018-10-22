Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:41
Просмотров: 121

Плевок, толчок и левый хук. Грандиозная драка в НБА

Плевок, толчок и левый хук. Грандиозная драка в НБА

В матче двух претендентов на чемпионство в новом сезоне НБА - команд "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон Рокетс" разгорелись совсем не баскетбольные страсти.

За 4 минуты до финальной сирены, когда "Хьюстон" был впереди всего на 1 очко, Джеймс Харден в быстром отрыве нашел контакт с Брэндоном Ингрэмом и получил фол в нападении. Но молодому игроку "Лос-Анджелеса" оказалось недостаточно наказания от судьи. Он решил устроить самосуд, оттолкнув своего оппонента, когда тот стоял к нему спиной.

Выяснение отношений не ограничилось этими двумя баскетболистами.

Пока все пытались успокоить Ингрэма и Хардена, произошел конфликт между Рэджоном Рондо и Крисом Полом. Защитник "Хьюстона" ткнул пальцем в лицо своему оппоненту, а тот ответил ему левым хуком. При этом Рондо еще и плюнул в Пола.

В кнце концов удалили Ингрэма, Рондо и Пола до конца игры.

Сам же матч завершился победой "Хьюстона" 124:115,


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 