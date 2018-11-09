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Победа "Динамо" и поражение "Ворсклы". 4-й тур Лиги Европы для украинских клубов

Победа Динамо и поражение Ворсклы. 4-й тур Лиги Европы для украинских клубов

На групповой стадии футбольной Лиги Европы состоялся 4-й тур. Украинские команды, выступающие в этом еврокубке, сыграли диаметрально противоположно.

Киевское "Динамо" одержало победу над французским "Ренном" - 3:1 и, имея 8 очков, занимает в своей группе "К" проходное 2-е место.

Полтавская "Ворскла" проиграла дома азербайджанскому "Карабаху" - 0:1. У "Ворсклы" 3 очка и 3-е место в группе "Е".

Агентство Телевидения Новости

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Темы: футбол

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