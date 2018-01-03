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Победа США над Россией и итоги других четвертьфиналов молодежного чемпионата мира по хоккею

Победа США над Россией и итоги других четвертьфиналов молодежного чемпионата мира по хоккею

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира-2018 по хоккею, проходящего в США.

В наиболее интригующем четвертьфинале сборная США (U20) победила российских сверстников - 4:2.

В других четвертьфиналах Чехия (U20) победила Финляндию (U20) в серии послематчевых буллитов - 4:3, Канада (U20) разгромила Швейцарию (U20) - 8:2, Швеция (U20) минимально взяла верх над Словакией (U20) - 3:2.

Состав полуфинальных пар: Швеция (U20) - США (U20); Канада (U20) - Чехия (U20).

 

 


Агентство Телевидения Новости

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