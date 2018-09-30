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Победа техническим нокаутом из-за жуткого рассечения

Победа техническим нокаутом из-за жуткого рассечения

Знаменитый боец смешанных единоборств хорват Мирко "КроКоп" Филипович продолжает в свои 44 года бить соперников. Очередная победа добыта в первом раунде.

В рамках турнира Rizin 13 в Сайтаме (Япония) 44-летний хорват одолел 32-летнего американца Роке Мартинеса.

Порсле того, как Мирко нанес тяжелый удар локтем, на лбу американца появилось серьезное рассечение.

Рефери прервал поединок. После осмотра врачей было принято решение завершить бой. Таким образом, Филиповичу была присуждена победа техническим нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: MMA

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