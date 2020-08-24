Победный бросок на последней секунде и выдающийся рекорд

Баскетболист выпустил мяч из рук, когда оставалось 0.8 секунды игрового времени.

В 4-м матче 1/8 финала финала плей-офф НБА между “Даллас Маверикс” и “Лос-Анджелес Клипперс” основное время завершилось вничью – 121:121.

В овертайме при счете 133:132 в пользу “Клипперс” у “Маверикс” оставалось 3.7 секунды на заключительную атаку. Этого времени хватило, чтобы вывести Луку Дончича на трехочковый бросок, и Дончич, поразив кольцо одновременно с сиреной, принес “Далласу” победу 135:133 и сдела счет в серии ничейным – 2-2.

Следует отметить, что Дончич этим броском еще и установил выдающийся рекорд – стал самым молодым в истории НБА баскетболистом, который набрал более 40 очков в матче серии плей-офф. 21-летний Дончич принес в этом поеднике своей команде 43 очка. К тому же этот словенкий баскетбольный самородок сумел сделать трипл-дабл, добавив к 43 очкам 17 подборов и 13 результативных передач.





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