Победный дубль: кубок страны вслед за золотыми медалями чемпионов страны

Заключительным матчем сезона стал финал розыгрыша национального Кубка.

Германия завершила футбольный сезон 2019/20 гг. Последним аккордом оказался матч в Берлине между мюнхенской “Баварией” и леверкузенским “Байером”. В этом поединке определялся обладатель Кубка Германии.

Победу со счетом 4:2 одержала “Бавария”, выигравшая в нынешнем сезоне и чемпионат Германии.

Обладателем же Кубка Германии “Бавария” стала в 20-й раз в своей истории.

Агентство Телевидения Новости