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Побил и придушил. Драка с кровью в НХЛ

Побил и придушил. Драка с кровью в НХЛ

Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. И первая же драка на люду оказалась, в буквальном смысле, кровавой.

В третьем периоде матча между действующим обладателем Кубка Стэнли "Вашингтоном" и "Бостоном" хоккеисты "Бостона" "горели" со счетом 0:7.

Зато в кулачном бою между игроком "Бостона" Брэдом Маршаном и Ларсом Эллером из "Вашингтона" удалось взять реванш.

Маршан нанес несколько тяжелейших ударов, которыми уложил Эллера, да еще и разбил ему голову. После чего, лежа, Маршан еще и придушил своего соперника.


Агентство Телевидения Новости

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