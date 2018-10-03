Почти в засос. Словесная перепалка Фьюри с Уайлдером

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и претендент - британец Тайсон Фьюри продолжают подогревать интерес к их бою, который состоится 1 декабря. Пока же, очередной сеанс "подогрева" произошел в Нью-Йорке.

Фьюри называл себя "толстым бородачем", который побьет "мельницу на ножках-спагетти". Уайлдер пытался перебить и заглушить оппонента.и плотно прижимался то носом к носу, то губами к уху Фьюри.

Выглядело все это весьма комично.





Агентство Телевидения Новости