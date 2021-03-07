Подлый запрещенный удар. Российский спортсмен дисквалифицирован в чемпионском бою

Скандальная развязка титульного поединка на турнире по смешанным единоборствам UFC 259 в американском Лас-Вегасе.

Обладатель чемпионского титула в легчайшем весе россиянин Пер Ян остаивал свой пояс в бою с американцем ямайского происхождения Алджемэйном Стерлингом.

В четвертом раунде, когда Стерлинг находился коленом на канвасе октагона, Ян нанес удар коленом, что категорически запрещено правилами.

В результате Ян был дисквалифицирован, и Стерлинг после того, как пришел в себя после этого подлого запрещенного удара, был признан победителем.

Петр Ян стал после произошедшего оправдываться в социальных сетях - мол, не видел, что Стерлинг стоял на колене.

На момент остановки боя Ян по итогам трех раундов выигрывал по очкам один балл на записках двух судей, у третьего третий судьи вёл по очкам Стерлинг.





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