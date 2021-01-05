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Подозрение на допинг у ведущего украинского гимнаста?

Подозрение на допинг у ведущего украинского гимнаста?

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике украинский спортсмен Олег Верняев временно отстранен от участия в соревнованиях.

Соответствующее решение появилось на сайте Международной федерации гимнастики (FIG) без какой-либо конкретики.

Главный тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский не исключил, что причиной отстранения мог стать допинг.

Верняев в 2020-м году уже пропустил чемпионат Европы, якобы из-за микротравмы, где мужская сборная Украины сенсационно завоевала "золото" в командных соревнованиях.

 

Агентство Телевидения Новости

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