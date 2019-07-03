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Полуфинал женского чемпионата мира по футболу с красной карточкой и нереализованным пенальти

Полуфинал женского чемпионата мира по футболу с красной карточкой и нереализованным пенальти

Во Франции на женском чемпионате мира-2019 по футболу первый финалист определялся в полуфинальном противостоянии сборных США и Англии.

Все засчитанные голы этого матча были забиты в первом тайме. За американок отличилсь Кристен Пресс и Алекс Морган, за англичанок между этими мячами забивала Эллен Уайт.

Между тем, во втором тайме было еще много интересного. В частности: отменненый гол англичанок, из-за минимального положения вне игры, зафиксированного системой VAR; нереализованный англичанками 11-метровый и красная карточка футболистке опять же сборной Англии Милли Брайт.

В итоге сборная США победила 2:1 и вышла в финал чемпионата мира, где встретится с победителем второго полуфинала Швеция - Нидерланды.


Агентство Телевидения Новости

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