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После финального гонга посторонние люди ворвались в ринг

После финального гонга посторонние люди ворвались в ринг

Титульный бой завершился очень эмоционально.

В танзанийском городе Дар-эс-Салам состоялся боксерский поеднок за вакантный пояс интрнационального чемпиона по версии WBF в полусреднем весе между боксером из Танзании Хасаном Мвакиньо и Цибангу Каембе из Конго.

Бой продлился все 12 раундов. Соперники поочередно перехватывали инициативу, но, в конце концов, оба продержались до финального гонга.

Ринг же по завершении боя массово заполнили зрители.

Судьи насчитали победу Мвакиньо по очкам.


Агентство Телевидения Новости

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