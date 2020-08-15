Сегодня 14:28
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После финального гонга посторонние люди ворвались в ринг
Титульный бой завершился очень эмоционально.
В танзанийском городе Дар-эс-Салам состоялся боксерский поеднок за вакантный пояс интрнационального чемпиона по версии WBF в полусреднем весе между боксером из Танзании Хасаном Мвакиньо и Цибангу Каембе из Конго.
Бой продлился все 12 раундов. Соперники поочередно перехватывали инициативу, но, в конце концов, оба продержались до финального гонга.
Ринг же по завершении боя массово заполнили зрители.
Судьи насчитали победу Мвакиньо по очкам.
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