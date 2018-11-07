Спорт
Перейти к списку новостей
07.11.2018 19:52
Просмотров: 129

Потрясающая реакция теннисного судьи на вышке

Потрясающая реакция теннисного судьи на вышке

После крайне неудачного удара теннисиста судья на вышке прявил себя, словно профессиональный кэтчер. Кэтчер - это бейсболист обороняющейся команды, который принимает мяч.

Теннеисный судья, проявив потрясающую реакцию, намертво зафиксировал мяч, полетевший в его направлении во время матча казаха Александра Бублика и француза Альбано Оливетти на теннисном турнире категории "Челленджер" в Германии.

Булик даже поинтересовался у рефери, не практикуется ли тот в бейсболе.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 