Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:06
Просмотров: 36

Потрясающая реакция. Вратарь отбил шайбу за своей спиной

Потрясающая реакция. Вратарь отбил шайбу за своей спиной

Невероятное мастерство продемонстрировал в матче регулярного чемпионата НХЛ вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне.

Он умудрился в поединке против "Анахайма" среагировать на бросок и отбить шайбу, которая уже находилась за его спиной. И тут же Ринне еще и спас свои ворота, оказавшись без клюшки. 

Благодаря этому сейву, основное время матча заверилось вничью 1:1. В конце же концов "Анахайм" одержал победу по буллитам.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 