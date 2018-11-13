Потрясающая реакция. Вратарь отбил шайбу за своей спиной

Невероятное мастерство продемонстрировал в матче регулярного чемпионата НХЛ вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне.

Он умудрился в поединке против "Анахайма" среагировать на бросок и отбить шайбу, которая уже находилась за его спиной. И тут же Ринне еще и спас свои ворота, оказавшись без клюшки.

Благодаря этому сейву, основное время матча заверилось вничью 1:1. В конце же концов "Анахайм" одержал победу по буллитам.





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