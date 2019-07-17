Президент ФИФА поздравил украинских чемпионов мира по футболу

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил сборную Украины U-20 с победой на ЧМ-2019

Об этом Инфантино написал в письме к Андрею Павелко, передает официальный сайт УАФ.

"Это, несомненно, результат усилий и тяжелой работы, и поэтому все участники могут гордиться этим большим достижением. Буду благодарен, если вы передадите мои поздравления игрокам, тренеру Александру Петракову, администрации, всему техническому и медицинскому персоналу, а также болельщикам. Призываю их продолжать решительно и настойчиво работать. От имени международного футбольного сообщества я пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность вашей национальной сборной команде по футболу U-20 и вашей ассоциации по оказанию помощи в распространении положительного футбольного послания и содействия развитию этой прекрасной игры, которая объединяет всех нас. Все это свидетельствует об очень ярком будущем и, несомненно, проложит путь к дальнейшим успехам. Я желаю вам всего наилучшего в будущем и с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время " , - написал Инфантино.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»