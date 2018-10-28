Президент привітав українську команду на «Іграх нескорених» у Австралії

Президент Петро Порошенко привітав українську команду на «Іграх нескорених», які завершились у Австралії.

«Дуже чекаємо вас в Україні. Зробимо урочисте святкування вашого приїзду. Ми вас дуже любимо. Ми за вас дуже вболіваємо. Ми дуже пишаємось вами. Ви є найкраще, справжнє обличчя України – сильне, красиве, патріотичне. Дуже дякую вам», - підкреслив Глава держави під час відео-конференції з українськими спортсменами.

Президент зауважив, що з приємністю згадує минулорічну зустріч з членами української команди, які брали участь в «Іграх нескорених» в Канаді. «Тоді українська команда «нескорених», найкраща в світі, здобула 14 медалей. Цього року ви нас порадували 20 медалями», - зазначив він, додавши, що українська команда насправді здобула 22 медалі і дві нагороди лучників пішли в загальний залік.

Глава держави нагадав, що 14 жовтня під час зустрічі зі спортсменами напередодні їх від’їзду до Австралії, вони пообіцяли, що покажуть себе з найкращого боку, і виконали цю обіцянку. «Вся Україна вболівала за вас, як завжди і ви це відчуваєте. Україна вболівала на чолі з українським Президентом. Частина серця була з вами, і ви повністю виправдали наші очікування. Слава українським «нескореним» і слава Україні», - наголосив Петро Порошенко.

За словами учасників «Ігор нескорених», Австралія зустріла їх хорошою погодою. Українці також зустрілися з Принцом Гаррі і просили про можливість проведення ігор в Україні. За їх словами, Принц Гаррі розповів, що з таким проханням також звертався Президент України, і це питання буде розглянуто. «Дуже дякую. Сподіваюсь, як ми і домовлялися, ви йому передали від мене вітання. І нагадайте, що він мені обіцяв, що одні з наступних «Ігор нескорених» будуть в Україні. Ми не відступимо від цієї домовленості… Як на мене, Україна зараз і українці одна з найбільш нескорених націй світу. І ми вибороли це право проводити «Ігри нескорених», тим більше, що ми маємо таких бійців і таких справжніх чемпіонів», - зауважив Глава держави.

Источник: president.gov.ua

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