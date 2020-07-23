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Президент украинского футбольного клуба пожизненно отлучен от футбола

Президент украинского футбольного клуба пожизненно отлучен от футбола

Вынесено жесткое наказание за побитого футбольного арбитра.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно запретил президенту футбольного клуба Первой лиги "Агробизнес" (Волочиск) Олегу Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом. 

Такое решение вынесено в связи с обвинением Собуцкого в том, что он побил после матча "Агробизнес" - "Минай" главного арбитра того матча Юрия Иванова.

При этом сам Собуцкий свою вину отрицает.

Агентство Телевидения Новости

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