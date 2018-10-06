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При взвешивании супертяжей перед боем разница в весе составила почти 40 кг
Опытный польский боксер-супертяж Томаш Адамек оказался гораздо легче своего ни разу не проигрывавшего соперника американца Джарелла Миллера.
Миллер и Адамек будут драться в Чикаго. Вес Адамека во время цермонии взвешивания составил 103 кг. Весы под Миллером показали 143,8 кг.
У 41-летнего Адамека это будет 59-й бой в его профессиональной карьере. До сих пор 53 он выиграл (в том числе 31 нокаутом) и 5 - проиграл.
30-летний Миллер из 22 своих проведенных боев 21 выиграл (в том числе 18 нокаутом) и в одном была зафиксирована ничья.
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