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Принято решение о стране проведения ответного матча 1/8 финала Кубка УЕФА "Шахтер" - "Вольфсбург"

Принято решение о стране проведения ответного матча 1/8 финала Кубка УЕФА Шахтер - Вольфсбург

Исполком УЕФА принял решение о месте проведения ответных игр 1/8 финала Лиги Европы.

Как сообщил официальный сайт донецкого "Шахтера", Поединок «Шахтер» – «Вольфсбург» состоится в Украине 5 или 6 августа. Матч пройдет без зрителей.

Киев или Харьков примет этот поединок, пока не сообщается

В первой матче 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" - "Шахтер", проходившем в Германии, "Шахтер" одержал победу 2:1. После чего ответный поединок должен был состояться в Харькове, однако из-за пандемии коронавируса матч был перенесен на неопределенное время и в неопределенное место.

И, вот, неопределенности стало меньше.

Агентство Телевидения Новости

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