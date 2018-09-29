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Провал Свитолиной на турнире в Пекине

Провал Свитолиной на турнире в Пекине

6-я ракетка мирового тенниса украинка Элина Свитолина, представляющая Харьков, в первом круге турнира China Open в Пекине встречалась с 63-й ракеткой мира Александрой Крунич из Сербии. Свитолина умудрилась проиграть этот почти выигранный матч.

Элина выиграла первый сет - 6:0, вела во втором - 4:1. А дальше наступил провал.

В итоге Свитолина проиграла этот поединок 6:0, 4:6, 6:7 и вылетела в первом же круге китайского турнира.

Агентство Телевидения Новости

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