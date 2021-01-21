Провальный дебют украинского вратаря Андрея Лунина за мадридский "Реал"

Воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин наконец-то провел первый официальный матч за мадридский "Реал" спустя более, чем 2 года после того, как стал вратарем этой команды. Лунин пропустил после первого же удара в створ ворот. "Реал" сенсационно проиграл команде из третьего по силам испанского дивизиона.

"Реал" в 1/16 Кубка Испании играл против "Алькояно", уступил 1:2 и вылетел из борьбы за трофей.

В конце первого тайма после гола Милитао "Реал" повел в счете 1:0. На 80-й минуте футболиты "Алькояно" нанесли первый удар в створ ворот "Реала", и он вышел роковым для Лунина - после розыгрыша углового Хосе Сольбес сравнял счет - 1:1 и перевел матч в овертайм. На 110-й минуте после удаления игрока "Алькояно" Рамона Оливана "Реал" оказался в большинстве, но умудрился пропустить. Автором победного для "Алькояно" гола стал Хуан Казанова.

Лунин, не имеющий игровой практики, не выручил ни в одном из двух пропущенных голов. Андрей получил от испанских экспертов очень низкую оценку за этот провальный для себя и всего "Реала" матч.





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