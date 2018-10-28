Пулев победил и стал официальным претендентом на бой за чемпионский титул в супертяжелом весе

В Софии (Болгария) в главном бою вечера профессионального бокса сошлись два бывших претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе - болгарин Курбат Пулев и британец Хьюи Фьюри

Бой носил статус элиминатора, и его победитель получал статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.

Противостояние Пулева и Фьюри-младшего прошло в неспешном темпе. Боксёры часто не брезговали грязной работой и подолгу клинчевали.

По итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Пулеву — 115:113, 117:111, 118:110.

Таким образом, Пулев стал официальным претендентом на бой с Джошуа.





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