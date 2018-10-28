Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:48
Просмотров: 74

Пулев победил и стал официальным претендентом на бой за чемпионский титул в супертяжелом весе

Пулев победил и стал официальным претендентом на бой за чемпионский титул в супертяжелом весе

В Софии (Болгария) в главном бою вечера профессионального бокса сошлись два бывших претендента на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе - болгарин Курбат Пулев и британец Хьюи Фьюри

Бой носил статус элиминатора, и его победитель получал статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет британец Энтони Джошуа.

Противостояние Пулева и Фьюри-младшего прошло в неспешном темпе. Боксёры часто не брезговали грязной работой и подолгу клинчевали.

По итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Пулеву — 115:113, 117:111, 118:110.

Таким образом, Пулев стал официальным претендентом на бой с Джошуа.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 