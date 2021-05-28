Сегодня 19:03
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Разгром 10:0 в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу
Наглядное опровержение утверждения, мол, слабых соперников на уровне национальных сборных в футболе уже нет.
В азиатской зоне в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 сегодня встречались сборные Японии и Мьянмы.
Японцы победили с двухначным счетом - 10:0. При этом 5 из 10-ти голов забил Юя Осако.
Впрочем, в этом отборочном цикле Япония побеждала уже и еще крупнее - 14:0 над сборной Монголии.
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