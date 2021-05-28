Разгром 10:0 в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу

Наглядное опровержение утверждения, мол, слабых соперников на уровне национальных сборных в футболе уже нет.

В азиатской зоне в отборочном цикле к чемпионату мира-2022 сегодня встречались сборные Японии и Мьянмы.

Японцы победили с двухначным счетом - 10:0. При этом 5 из 10-ти голов забил Юя Осако.

Впрочем, в этом отборочном цикле Япония побеждала уже и еще крупнее - 14:0 над сборной Монголии.





Агентство Телевидения Новости