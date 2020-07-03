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"Реал" ушел в отрыв

Реал ушел в отрыв

В борьбе двух испанских грандов - мадридского "Реала" и "Барселоны" за победу в чемпионате страны дело движется к развязке.

33-й тур Примэры увеличил преимущество "Реала" над "Барселоной" до 4 очков.

Произошло это после того, как "Реал" одержал победу над "Хетафе" - 1:0. Победный гол провел с пенальти Серхио Рамос.

Следует отметить, что этот матч стал для Серхио Рамоса 450-м за мадридский "Реал". Серхио Рамос стал 5-м футболистом в истории "Реала", достигший столь значимой отметки. Рекордсменом является Рауль, проведший в футболке "Реала" 550 поединков


Агентство Телевидения Новости

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