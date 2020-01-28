Редкий случай. Арбитр показал футболисту три карточки подряд: две желтые и одну красную

Необычный эпизод в футбольном матче.

В Англии в матче 8-го дивизиона встречались команды с названиями «Гарфорт Таун» и «Бридлингтон Таун».

В одном из эпизодов футболисты "Бридлингтона" устремились в контратаку. В ее начальной фазе игрок "Гарфорта" Алекс Лоу сбил соперника, но контратака не захлебнулась. Спустя 12 секунд Лоу вновь сфолил - на другом сопернике, окончательно прекратив, тем самым, наступательные действия "Бридлингтона".

После чего арбитр показал Лоу три карточки подряд: первую желтую - за первый фол, вторую желтую - за второй фол, красную - за две желтых.

Так "Гарфорт" остался в меньшинстве.

И еще один эпизод в этом матче заслуживает внимания. Вратарь "Бридлингтона" Джеймс Хичкок сумел сначала парировать пенальти в исполнении игрока "Гарфорта" и тут же, при добивании, отбить мяч после удара, нанесенного, фактически, в упор.

Матч же в итоге завершился вничью - 1:1.

Ниже видео обоих этих любопытных моментов.





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