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Редкий случай. Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Редкий случай. Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

На вечере бокса в Лас-Вегасе изначально мало чем примечательный бой оказался сверхрезонансным.

В рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) дрались американцы Кори Чемпион и Питер Кортес, у которых на суммарно двоих не насчитывается и 10-ти боев на профессиональном ринге.

В первом же раунде боксер с фамилией Чемпион отправил Кортеса в нокдаун. А затем случился тот самый редкий случай, сделавший этот поединок сверхрезонансным – боксеры отправили друг друга в обоюдный нокдаун.

После чего Кортес падал еще трижды, и в итоге Чемпион победил нокаутом в 1-м раунде.


Агентство Телевидения Новости

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