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19.07.2019 19:38
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Регбисты сборной России испугались ехать играть в Грузию

Регбисты сборной России испугались ехать играть в Грузию

На 27 августа в Тбилиси в рамках подготовки к Кубку мира 2019 года по регби был запланирован товарищеский матч между сборными Грузии и России.

Но федерация регби Россия выступила с официальным заявлением, что российская сборная аннулирует свое участие в матче из соображений безопасности.

Заявление федерации регби России гласит:

Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и в частности в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. В связи с этими обстоятельствами Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси

Агентство Телевидения Новости

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