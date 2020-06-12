Решить по спортивному принципу. Конец эпопее с возобновлением чемпионата Украины по футболу в Первой лиге

Сегодня украинские футбольные чиновники окончательно решили - возобновлению чемпионата Украины по футболу в Первой лиге - быть. За это проголосовал в факсовом режиме Исполком украинской ассоциации футбола (УАФ). Итак, харьковский "Металлист 1925" сможет на футбольном поле доказать свои амбиции повыситься в классе и выйти в Премьер-Лигу. Между тем, были клубы, которые пытались определить кто и какое место должен занять не по спортивному принципу.

Два заседания Совета лиг с противоложными результатами доигрывать ли чемпионат Украины в Первой лиге, Исполком УАФ, который ничего не решил, конференция Профессиональной футбольной лиги и сегодняшнее утверждение ее итогов Исполкомом УАФ, наконец-то дали зеленый свет продолжению турнира, в котором выступает харквський " Металлист 1925".

Сергей Ченбай, футболист "Металлиста 1925":

Я полгода, как подписал контракт. Еще ни одной игры официальной не сыграл. Поэтому для меня это - я, наверное, самое большее жду возобновления чемпионата. Поэтому я хочу дебютировать и, конечно же, добиться поставленных задач с командой.

Михаил Шершень, футболист "Металлиста 1925":

Безусловно, мы обрадовались. Сидели на теории. Все мониторили. Хоть была теория, но мы мониторили. Все ждали голосования. Все верили в то, что будет позитивный исход, что мы продолжим все-таки играть, не смотря на то, что прошло столько времени, и было много негативных моментов. Все равно, все верили в то, что футбол будет в Харькове, и во всей Первой лиге по всей Украине.

Футбола в Первой лиге не было уже более 200 дней. Сначала команды ушли на зимнее межсезонье. Затем турнир не был возобновлен из-за всемирной пандемии коронавируса. Далее начались околофутбольные страсти, в ходе которых в чиновничьих кабинетах долго решали быть рестарту чемпионата Украины в Первой лиге, или не быть.

Сергей Стороженко, председатель наблюдательного совета "Металлиста 1925":

Різні джерела, непов'язані між собою, джерела інформаційні, які напревиликий жаль, правда чи ні, це треба обов'язково з'ясовувати, свідчать про те, що вище керівництво національної асоціації має зобов'язання перед деякими особами, заради яких і діє в своїй професійній діяльності.

Чтобы было понятно тем, кто даже не интересуется футболом - в случае, если бы было принято решение, что доигрывание чемпионата Украины в Первой лиге не произойдет, и повысятся в классе те команды, которые пошли на полугодовой перерыв на первых трех местах в турнирной таблице, то это были бы львовский "Рух", луцкая "Волынь" и "Минай" из Закарпатья. Но, если решать судьбу трех путевок в Премьер-Лигу по спортивному принципу, то необходимо провести еще 11 туров, предусмотренных регламентом, и только после этого определятся сильнейшие.

Кстати, сейчас отставание "Металлиста 1925" от проходного третьего места составляет всего два очка.

Итак, окончательное решение, что появилось сегодня - доиграть 11 туров. Рестарт чемпионата Украины в Первой лиге планируется на 23-е-24-е июня.

Агентство Телевидения Новости