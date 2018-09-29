Роналдо коряво заговорил по-русски

Зведа мирового футбола португалец Криштиано Роналдо провел в социальных сетях сеанс прямого эфира со своими болельщиками, в ходе которого продемонстрировал свой арсенал знания русского языка.

Вышло это у Роналдо таким образом: "Спокой, спокой ноче, Раша! Lovely country. Давай-давай".

Также Роналдо в ходе этого прямого эфира опроверг обвинения в причастнрости к изнасилованию, поздравил Луку Модрича со званием лучшего футболиста мира-2018 по версии ФИФА, и Мохаммеда Салаха – с лучшим голом года..





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