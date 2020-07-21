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Роналду приблизил "Ювентус" к чемпионству и установил уникальный рекорд

Роналду приблизил Ювентус к чемпионству и установил уникальный рекорд

Португальская "звезда" итальянского "Ювентуса" Криштииану Роналду установил достижение, которое до сих пор не покорялось ни одному футболисту в мире.

В центральном матче 34-го тура итальянской Серии "А" туринский "Ювентус" выиграл у римского "Лацио" 2:1, при этом Роналду отметился голевым дублем.

Теперь Роналду стал единственным футболистом мира, который забивал не менее 50-ти голов в трех ведущих футбольных лигах мира - итальянской Серии "А", английской Премьер-Лиге и испанской Ла Лиге.

"Ювентус" же после этой победы имеет 80 очков и очень близок к завоеванию титула чемпиона Италии. За четыре тура до финиша преимущество "Юве" над ближайшим преследователем - миланским "Интером" составляет 8 очков.


Агентство Телевидения Новости

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