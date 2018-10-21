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Российские бойцы смешанных единоборств чуть не подрались после боя, который завершился вничью

Российские бойцы смешанных единоборств чуть не подрались после боя, который завершился вничью

Поединок ММА двух россиян Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева не обошелся без послематчевых осложнений.

Сам бой, решением судей, завершился вничью.

После же завершения поединка Исмаилов был не доволен, во-первых, решением судей, считая, что он победил, во-вторых - своим соперником. Исмаилов обвинил Минеева в грязных приемах, едва не устроил драку, и предложил подраться на улице.

Минеев сказал, что готов на матч-реванш.


Агентство Телевидения Новости

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