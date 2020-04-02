Российский тренер по боксу, подхвативший коронавирус, уверяет, что не мог заразить Усика

Заболевший коронавирусом российский тренер по боксу Антон Кадушин, фотографировавшийся несколько недель назад в Лондоне с украинским боксером Александром Усиком, считает, что на момент фотографирования не представлял опасность, как носитель коронавируса.

Кадушин сегодня оставил в социальных сетях такой пост:

Уже начали писать, что я больной контактировал с Усиком, и он тоже болеет. С Сашей мы встретились в день его пресс-конференции, еще даже турнир не начался. У меня симптомы появились 25 марта. Насколько мне известно, Усик сейчас в изоляции и тренируется. Если бы у него что-то было, он бы точно не тренировался. Я думаю, что я поймал этот вирус 18 марта, когда летел из Лондона. Я летел рядом с тренером из армянской команды. Они летели в Ереван через Москву, у него по прилету в Армению определили вирус. Думаю я заразился именно от него, потому что по прилету я был на самоизоляции и никуда не выходил из дома вообще.

Агентство Телевидения Новости