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Российский тренер по боксу, подхвативший коронавирус, уверяет, что не мог заразить Усика

Российский тренер по боксу, подхвативший коронавирус, уверяет, что не мог заразить Усика

Заболевший коронавирусом российский тренер по боксу Антон Кадушин, фотографировавшийся несколько недель назад в Лондоне с украинским боксером Александром Усиком, считает, что на момент фотографирования не представлял опасность, как носитель коронавируса.

Кадушин сегодня оставил в социальных сетях такой пост:

Уже начали писать, что я больной контактировал с Усиком, и он тоже болеет. С Сашей мы встретились в день его пресс-конференции, еще даже турнир не начался. У меня симптомы появились 25 марта. Насколько мне известно, Усик сейчас в изоляции и тренируется. Если бы у него что-то было, он бы точно не тренировался. Я думаю, что я поймал этот вирус 18 марта, когда летел из Лондона. Я летел рядом с тренером из армянской команды. Они летели в Ереван через Москву, у него по прилету в Армению определили вирус. Думаю я заразился именно от него, потому что по прилету я был на самоизоляции и никуда не выходил из дома вообще.

Агентство Телевидения Новости

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