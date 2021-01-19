С голым торсом и ребенком на руках. Макгрегор с пафосом прибыл на бой в Абу-Даби

Эпатажный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прилетел в ОАЭ. На "бойцовском острове" близ Абу-Даби он сразится с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257.

Приехав из аэропорта в отель, Макрегор вышел из машины с голым торсом и, как оказалось, привез своего 3-летнего сына.

Отец и сын проследовали внутрь отеля. При этом секьюрити и журналисты были облачены в защитные костюмы.

Бой Макгрегора и Порье состоится 24-го января.





Агентство Телевидения Новости