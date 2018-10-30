Самая титулованная, богатая и свободная. 7 фактов об Элине Свитолиной

Украинка Элина Свитолина в воскресенье навсегда вписала свое имяв историю мирового тенниса. Победив в финале американку Слоан Стивенс, 24-летняя Элина стала чемпионкой итогового турнира WTA.

Круче этого турнира, в котором сражаются 8 лучших теннисисток сезона, только турниры серии "Большого шлема". Победа на них, надеемся, для Свитолиной не за горами, а пока – 7 фактов о нашей суперзвезде мирового тенниса.

1.Самая титулованная

Да, Элина самая титулованная теннисистка в истории Украины. Достижения Андрея Медведева, который здорово выступал в 1990-х, Свитолина превзошла уже в этом году. Титул в Сингапуре стал для харьковчанки 13-м в карьере WTA. У Андрея в мужском туре АТР их было 11. Кроме того, она уже била рекорд Медведева по наивысшему месту в рейтинге, поднявшись в начале этого года на третью строчку в мире. Ну, а закончит этот сезон украинка на 4-й позиции — тоже впервые для Украины.

2.Самая богатая

После победы в Сингапуре общая сумма призовых за карьеру у Свитолиной перевалит за $13 миллионов. Да, в среднем 35-40% от указанных официальных данных призовых теннисисты тратят на налоги, но все же. По доходам за этот год (около 5 млн) она вполне может возглавить список самых высокооплачиваемых отечественных спортсменов.

3.Одесса, Харьков, Лондон, мир…

До сих пор не утихают споры, какому из украинских городов приписывать достижения Элины. Родилась она в Одессе, но ее становление как теннисистки проходило в Харькове, который и считается ее официальной резиденцией. В этом году в этой графе еще добавился Монте-Карло. А большую часть времени украинка проводит в Лондоне, где недавно прикупила квартиру. Говорит, что там ей удобнее тренироваться и оттуда легче летать на многочисленные турниры.

4.Мама-модельер

То, что Элина выбрала теннис во-многом заслуга её родителей Елены и Михаила, которые вложили много сил и средств, чтобы талантливая девочка стала суперигроком элиты мирового тенниса. А ещё Элина частенько примеряет платья, которые смоделировала её мама. Причем, выглядят они не хуже произведений дорогих брендов. "Надевая платье мамы я как бы благодарю ее за то, что она для меня сделала", - говорит Элина.

5.Сексуальная и свободная

В конце прошлого года Элина снялась в довольно откровенной эротической фотосессии для одного модного журнала. Тогда, армия ее поклонников разделилась на два лагеря. Одни утверждали, что "это как-то слишком" и "нужно сосредоточиться на тренировках". Другие же, напротив, посчитали такой поворот очень полезным для Элины. Мол, "девочка созрела". Успела Элина уже и пережить один бурный роман, с британским мастером крикета Рисом Топли. Они встречались около года, но в феврале 2018-го все закончилось. Так что, дерзайте, сердцееды!

6.No coffee! Борщ, please!

В течение этого года все обратили внимание на то, что Элина сильно похудела. Сама спортсменка это обстоятельство никак не комментировала. Заметив лишь, что теперь ей нужно немного перестраивать свою игру, чтобы тело выдерживало нагрузки. Что касается кулинарных предпочтений Свитолиной, то она совсем не употребляет кофе, а вот от тарелочки маминого борща дома никогда не отказывается. Кстати, как мы могли заметить на турнире в Сингапуре, Элина снова выглядит весьма мощно.

7.Selfie girl

Элина частенько гостит в соцсетях. Причем, многое из того, что появляется на ее страницах в Facebook и Instagram она постит самостоятельно. Ну а селфи с болельщиками на трибунах после победных матчей уже стали традицией для украинки. Не прочь Свитолина и гульнуть на вечеринке, если в ближайшее время нет матчей, а отдыхать предпочитает ездить в экзотические страны. Но начнет она свой новый отпуск традиционно в родной Одессе и Харькове.

Источник: http://strana.ua