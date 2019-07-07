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Самый быстрый нокаут в истории UFC. Бой завершился за 5 секунд

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Бой завершился за 5 секунд

На турнире по смешанным единоборствам UFC 239 в американском Лас-Вегасе проигравший боец оказался в глубоком нокауте через 5 секунд после начала поединка.

Американцы Хорхе Масвидал и Бен Аскрен сблизились и в этот момент Масвидал совершил прыжок и "вырубил" Аскрена ударом ногой в голову.

До того, как рефери остановил бой, Масвидал успел еще дважду ударить кулаком в лицо потерявшего сознание соперника.


Агентство Телевидения Новости

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