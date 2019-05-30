Сборная Украины по футболу выиграла в Харькове у "Днепра-1"

Сборная Украины по футболу продолжается готовиться в Харькове к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга, которые состоятся во Львове. Одним из важных пунктов в этой подготовке стал контрольный поединок против чемпиона Первой лиги украинского футбола "Днепра-1".

Клубные автобусы "Металлиста 1925" и "Днепра-1" стоят рядом возле стадиона. Один привез сборную Украины, другой - команду из Днепра, которая по итогам этого сезона в Первой лиге повысилась в классе и вышла в Премьер-Лигу. "Днепр-1" получил предложение от руководства главной футбольной команды страны приехать в Харьков и провести спарринг. И сразу же согласился на это предложение.

Дмитрий Михайленко, главный тренер "Днепра-1":

Задача была получить удовольствие. Максимально, я думаю, выполнили. Возможность сыграть с национальной сборной редко предоставляется. Поэтому рады появившейся возможности.

Состав сборной Украины был экспериментальный. В матче приняли участие 9 игроков иностранных клубов - все кто находятся в распоряжении Андрея Шевченко, кроме Андрея Ярмоленко, который только начал тренироваться после тяжелой травмы, а также несколько игроков молодежной сборной. Героем матча стал нападающий Роман Яремчук из бельгийского "Гента". Он сделал голевой дубль.

Роман Яремчук, футболист сборной Украины:

Це товариська гра. Тому для мене більше було важливо фізично себе підготовити, тому що 5 днів пропустили після закінчення сезону в Бельгії. Тому було важливо набігати кілометраж і підготовитись фізично до наступних ігор.

На два гола Романа Яремчука "Днепр-1" ответил голом Сергея Панасенко, кстати, бывшего игрока харьковского "Гелиоса". В итоге получилось 2:1 в пользу сборной Украины.

Иван Петряк, футболист сборной Украины:

Ну это тренировочная игра, и еще все сборники не приехали. И, конечно, нужно было поддерживать физическое состояние, и тренеры посмотрели. Футболисты из молодежной сборной помогали.

Руслан Малиновский, футболист сборной Украины:

Результат вообще был не важен в этой игре. Было - хороший объем дать. Продышаться, как говорится. Нужно было втянуться в этот ритм, потому что следующая игра аж 7-го числа. Поэтому нужно было сыграть эту игру для общего самочувствия.

7 июня на сборную Украины Ждет во Львове крайне важная игра против сборной Сербии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. В полном же составе сборная Украины соберется в Харькове 1 июня.

Агентство Телевидения Новости